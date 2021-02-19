«Пятерочка» и Doritos организуют помощь воспитанникам детдомов

Торговая сеть «Пятерочка» и бренд Doritos запустили проект помощи сиротам. Воспитанники детдомов получат свыше 1000 дополнительных уроков. С ребятами позанимаются опытные психологи. К акции присоединился популярный тиктокер из Российской Федерации Даня Милохин. Он сам хорошо знает, что такое жить в детском доме.

Сегодня в приютах страны находятся 43 000 подростков. За пять лет эта цифра уменьшилась в два раза. В детдомах молодым людям пытаются создать максимально комфортные условия жизни. Однако несовершеннолетним по-прежнему необходимо полноценное общение, а также участие со стороны их соотечественников. Об этом информирует eg.ru. Проект «Пятерочки» и бренда Doritos реализуется для решения именно этой задачи. Сиротам из Владимирской, Свердловской, Ленинградской и Архангельской областей окажут помощь в подготовке к экзаменам. В итоге их шансы получить хорошее образование увеличатся. Детям предоставят доступ к огромному количеству дополнительных уроков. Их учащиеся разберут с репетиторами. Еще с сиротами будут заниматься психологи. Последние должны подготовить подростков к самостоятельной взрослой жизни. В рекламе акции снялись музыкант и тиктокер Даня Милохин, а также вокалист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Они оба выросли в «Доме детства» Оренбурга. Даня Милохин признался, что он рад участвовать в такой крутой кампании. Главное для сирот - это вера в собственные силы. Музыкант поддерживает решение Doritos и «Пятерочки» драйвить желание двигаться вперед. Милохину будет приятно общаться с молодыми людьми, которые пройдут обучение в рамках проекта. По словам директора по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаила Ярцева, акция предоставит ее участникам большие возможности для будущей успешной жизни. Такого же мнения придерживается и старший коммерческий директор категории снеков компании PepsiCo Диана Берганова. Она добавила, что Doritos заряжает детей на победу. Фирма старается улучшить качество жизни подростков из детских домов. Присоединиться к акции может каждый гражданин, приобретающий товары в «Пятерочке» и любящий кукурузные чипсы Doritos. Часть полученных с их продажи денег пойдет в фонд «Арифметика добра». Именно из этих средств будут оплачивать уроки с репетиторами. Акция завершится 28 февраля. К ней уже присоединились порядка 17 000 магазинов в 66 субъектах России.

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