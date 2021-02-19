Свердловское правительство разорвет договоры с двумя резидентами «Титановой долины»

Свердловское правительство разорвет договоры с двумя резидентами «Титановой долины»

Сегодня, 17:16ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Власти Свердловской области планируют прекратить сотрудничество с двумя резидентами «Титановой долины». Назначена дата суда.

Региональные власти прекратят сотрудничество с АО «Микромет» и компанией Huhtamaki из Финляднии, пишет Znak.

В отношении «Микромет» подан иск о расторжении договорных отношений и выплате штрафа. Компания намеревалась создать в особой экономической зоне производство металлических порошков.

Финская компания заявила о прекращении сотрудничества из-за сложившейся ситуацией с COVID-19. С целью оптимизации в организации написали письмо об остановке проекта в «Титановой долине». Фирма планировала построить завод по производству упаковки и пластиковой посуды в ОЭЗ.

Отмечается, что данные случае не являются первыми, когда «Титановая долина» теряет резидентов. В 2019 году ОЭЗ лишилась инвестора «Современные технологии обработки древесины».

Напомним, за 2020 год корпорация «ВСМПО-Ависма» отчиталась об упавшей в 2,4 раза прибыли, по сравнению с 2019 годом.

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