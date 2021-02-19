Свердловское правительство разорвет договоры с двумя резидентами «Титановой долины»

Финская компания заявила о прекращении сотрудничества из-за сложившейся ситуацией с COVID-19. С целью оптимизации в организации написали письмо об остановке проекта в «Титановой долине». Фирма планировала построить завод по производству упаковки и пластиковой посуды в ОЭЗ.