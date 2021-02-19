В Тагиле нашли проектировщика для реконструкции системы теплоснабжения на Вагонке

Напомним, в ноябре 2019 года были проведены публичные слушания, в ходе которых жители Нижнего Тагила поддержали изменение схемы теплоснабжения города. Однако жители Северного и Девятого поселков негативно высказались по данному поводу, так как их районы ожидает перевод на газ и отключение от теплоснабжения. В марте 2020 года был объявлен конкурс по поиску проектировщика. Однако он не состоялся. Тогда в конкурсной документации отмечалось, что разработчик проекта должен будет учесть проведение мероприятий, касающихся благоустройства территорий и выполнения ремонта дорог в рамках нацпроекта БКАД. Также должна быть разработана транспортная схема с обозначением мест вывоза мусора и металлического лома.