В Тагиле нашли проектировщика для реконструкции системы теплоснабжения на Вагонке

В Тагиле нашли проектировщика для реконструкции системы теплоснабжения на Вагонке

Сегодня, 09:50ОбществоФото: pixabay
МУП «Горэнерго-НТ» определило подрядчика для создания проекта реконструкции системы централизованного теплоснабжения Дзержинского района. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Проектировщик искали около года.

Участники подавали заявки с 4 по 16 февраля, а итоги комиссия подвела 17 февраля. Победителя конкурса выбрали среди двух участников. Созданием проекта для реконструкции займется «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н. И. Данилова».

В 2020 году стоимость работ оценивалась в 20,2 млн рублей, но в этом году ее снизили на 5 млн Предполагаемую сумму, которая будет потрачена на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации, оценили в 15,4 млн рублей. Срок действия договора определен до 31 декабря 2021 года.

Согласно техзаданию, будет осуществлена реконструкция существующих насосных станций и тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения.

Финансирование проекта планируется за счет МУП «Горэнерго-НТ» (не менее 20% от проекта), средств государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры (не более 60% от стоимости проекта или не более 300 млн рублей), областной и местный бюджеты — софинансирование. Предполагаемая стоимость объекта капитального строительства (реконструкции) составит 720 млн рублей.

Разработчик должен подготовить рабочую документацию по обновлению существующих сетей СЦТ. В частности, работы будут проходить по улицам Энтузиастов, Орджоникидзе, Зари, проспекту Вагоностроителей.

Напомним, в ноябре 2019 года были проведены публичные слушания, в ходе которых жители Нижнего Тагила поддержали изменение схемы теплоснабжения города. Однако жители Северного и Девятого поселков негативно высказались по данному поводу, так как их районы ожидает перевод на газ и отключение от теплоснабжения. В марте 2020 года был объявлен конкурс по поиску проектировщика. Однако он не состоялся. Тогда в конкурсной документации отмечалось, что разработчик проекта должен будет учесть проведение мероприятий, касающихся благоустройства территорий и выполнения ремонта дорог в рамках нацпроекта БКАД. Также должна быть разработана транспортная схема с обозначением мест вывоза мусора и металлического лома.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
Дзержинский районгосзакупкипроекттеплоснабжениеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы