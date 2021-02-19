В Тагиле нашли проектировщика для реконструкции системы теплоснабжения на Вагонке

Участники подавали заявки с 4 по 16 февраля, а итоги комиссия подвела 17 февраля. Победителя конкурса выбрали среди двух участников. Созданием проекта для реконструкции займется «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н. И. Данилова».
В 2020 году стоимость работ оценивалась в 20,2 млн рублей, но в этом году ее снизили на 5 млн Предполагаемую сумму, которая будет потрачена на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации, оценили в 15,4 млн рублей. Срок действия договора определен до 31 декабря 2021 года.
Согласно техзаданию, будет осуществлена реконструкция существующих насосных станций и тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения.
Финансирование проекта планируется за счет МУП «Горэнерго-НТ» (не менее 20% от проекта), средств государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры (не более 60% от стоимости проекта или не более 300 млн рублей), областной и местный бюджеты — софинансирование. Предполагаемая стоимость объекта капитального строительства (реконструкции) составит 720 млн рублей.
Разработчик должен подготовить рабочую документацию по обновлению существующих сетей СЦТ. В частности, работы будут проходить по улицам Энтузиастов, Орджоникидзе, Зари, проспекту Вагоностроителей.
Напомним, в ноябре 2019 года были проведены публичные слушания, в ходе которых жители Нижнего Тагила поддержали изменение схемы теплоснабжения города. Однако жители Северного и Девятого поселков негативно высказались по данному поводу, так как их районы ожидает перевод на газ и отключение от теплоснабжения. В марте 2020 года был объявлен конкурс по поиску проектировщика. Однако он не состоялся. Тогда в конкурсной документации отмечалось, что разработчик проекта должен будет учесть проведение мероприятий, касающихся благоустройства территорий и выполнения ремонта дорог в рамках нацпроекта БКАД. Также должна быть разработана транспортная схема с обозначением мест вывоза мусора и металлического лома.