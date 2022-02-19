Кричевский: Сеть РЦИС объединяет уже более 30 узлов

Начал функционировать Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС). Эта организация будет выполнять задачи оператора сети IPChain, зарекомендовавшей себя как базовая цифровая инфраструктура для рынка интеллектуальной собственности. Общая его оценка равняется 6 трлн рублей.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что за последнее время стоимость российской интеллектуальной собственности продемонстрировала рост в 1,3 раза. Инвестиции в отрасль удвоились за 3 года и составили более 700 млрд рублей в год, сообщает newizv.ru. Интеллектуальная собственность является значимым источником роста экономики и требует инновационных подходов к управлению и обороту. В состав координационного совета РЦИС вошли руководители нескольких министерств — Минцифры, Минкультуры и Минобрнауки РФ. Председателем организации является президент ассоциации IPChain Андрей Кричевский. Учредителями РЦИС, созданного в прошлом году указом главы Российской Федерации Владимира Путина, стали Минцифры России и IPChain. Кричевский пояснил, что в 2017 году инфраструктура IPChain начиналась как частная инициатива участников рынка, которых интересовала идея корпоративного блокчейна. За период функционирования в сети было зарегистрировано свыше 5 млн транзакций. Сейчас, добавил Кричевский, IPChain насчитывает свыше 30 узлов, среди которых госорганы, Росстандарт, Роспатент и другие организации. Общественно-государственный статус и участие министерств делают инфраструктуру более привлекательной для предпринимательства. Госорганам это дает возможность анализировать рынок с близкого расстояния, чтобы обеспечить его нормальное регулирование. Вместе с тем в задачи РЦИС входит подготовка предложений по внесению корректировок в законодательство, которое регулирует рынок интеллектуальных прав в цифровой среде. Помимо этого, следуя указу президента, РЦИС будет содействовать укреплению сотрудничества между странами в сфере обмена информацией об интеллектуальных правах. Владимир Энтин отметил, что такие организации создаются в то время, когда особенно требуется поддержка гражданской инициативы.

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