Кричевский: Сеть РЦИС объединяет уже более 30 узлов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что за последнее время стоимость российской интеллектуальной собственности продемонстрировала рост в 1,3 раза. Инвестиции в отрасль удвоились за 3 года и составили более 700 млрд рублей в год, сообщает newizv.ru. Интеллектуальная собственность является значимым источником роста экономики и требует инновационных подходов к управлению и обороту.
В состав координационного совета РЦИС вошли руководители нескольких министерств — Минцифры, Минкультуры и Минобрнауки РФ. Председателем организации является президент ассоциации IPChain Андрей Кричевский.
Учредителями РЦИС, созданного в прошлом году указом главы Российской Федерации Владимира Путина, стали Минцифры России и IPChain. Кричевский пояснил, что в 2017 году инфраструктура IPChain начиналась как частная инициатива участников рынка, которых интересовала идея корпоративного блокчейна.
За период функционирования в сети было зарегистрировано свыше 5 млн транзакций. Сейчас, добавил Кричевский, IPChain насчитывает свыше 30 узлов, среди которых госорганы, Росстандарт, Роспатент и другие организации.
Общественно-государственный статус и участие министерств делают инфраструктуру более привлекательной для предпринимательства. Госорганам это дает возможность анализировать рынок с близкого расстояния, чтобы обеспечить его нормальное регулирование.
Вместе с тем в задачи РЦИС входит подготовка предложений по внесению корректировок в законодательство, которое регулирует рынок интеллектуальных прав в цифровой среде. Помимо этого, следуя указу президента, РЦИС будет содействовать укреплению сотрудничества между странами в сфере обмена информацией об интеллектуальных правах. Владимир Энтин отметил, что такие организации создаются в то время, когда особенно требуется поддержка гражданской инициативы.