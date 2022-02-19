Тагильский «Витязь» попросил губернатора помочь с формой для детей

Субсидия выделяется на организацию и проведение военно-спортивных игр и мероприятий, а также на участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций. За счет бюджетных средств приобретается форма для кадетов, необходимое обмундирование для участников акции «Пост № 1», пояснил Евгений Куйвашев.