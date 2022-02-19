Тагильский «Витязь» попросил губернатора помочь с формой для детей

Соревнования школьных военно-патриотических клубов проводились 19–21 ноября в Москве. Тагильчане представляли Свердловскую область. Они блистали строевой подготовкой, но не форменным обмундированием, рассказали родители в соцсети Instagram.
Прочитав обращение, губернатор Евгений Куйвашев ответил, что из регионального и муниципального бюджета на поддержку военно-патриотического воспитания тагильской молодежи в этом году выделено более 400 тысяч рублей.
Субсидия выделяется на организацию и проведение военно-спортивных игр и мероприятий, а также на участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций. За счет бюджетных средств приобретается форма для кадетов, необходимое обмундирование для участников акции «Пост № 1», пояснил Евгений Куйвашев.
В заключение своего ответа губернатор пообещал обратить на возникший вопрос внимание главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.