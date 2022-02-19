Тагильский «Витязь» попросил губернатора помочь с формой для детей

Тагильский «Витязь» попросил губернатора помочь с формой для детей
Тагильский «Витязь» попросил губернатора помочь с формой для детей
Сегодня, 17:51ОбществоФото: ВПК "Витязь", страница ВКонтакте

Тагильский ВПК «Витязь» попросил губернатора о поддержке

Родители воспитанников нижнетагильского военно-патриотического клуба «Витязь» в соцсетях обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Поводом к этому послужила старая форма детей.

Соревнования школьных военно-патриотических клубов проводились 19–21 ноября в Москве. Тагильчане представляли Свердловскую область. Они блистали строевой подготовкой, но не форменным обмундированием, рассказали родители в соцсети Instagram.

Прочитав обращение, губернатор Евгений Куйвашев ответил, что из регионального и муниципального бюджета на поддержку военно-патриотического воспитания тагильской молодежи в этом году выделено более 400 тысяч рублей.

Субсидия выделяется на организацию и проведение военно-спортивных игр и мероприятий, а также на участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций. За счет бюджетных средств приобретается форма для кадетов, необходимое обмундирование для участников акции «Пост № 1», пояснил Евгений Куйвашев.

В заключение своего ответа губернатор пообещал обратить на возникший вопрос внимание главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьгубернаторклубВПКНижний Тагилформа
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы