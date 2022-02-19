Воронежский губернатор Александр Гусев ввел режим ЧС из-за беженцев с Донбасса

Воронежский губернатор объявил в регионе режим ЧС из-за беженцев

На территории Воронежской области 19 февраля с 15.00 действует режим чрезвычайной ситуации. Причиной этого стал поток беженцев, хлынувший в Россию из Донецкой Народной Республики.

По указу главы региона в готовность № 1 приведена единая система предупреждения и ликвидации ЧС (ТП РСЧС). Причина — размещение беженцев из приграничных с Воронежской областью территорий. Чтобы обеспечить людям хотя бы минимальный комфорт проживания, необходимы помещения, техника, обогревательные приборы и не только. Нужно еще проработать вопросы с питанием, организацией быта, занятостью. Воронежская область одна из первых отреагировала на сообщения об обстрелах на Донбассе. По заявлению правительства региона, беженцев будут принимать и размещать в пунктах временного прибывания, сообщает РИА.

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