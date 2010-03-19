Электронные деньги становятся все популярнее
19 марта 2010, 16:39ОбществоArtem
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В банках Свердловской области последнее время увеличилось число клиентов, использующих услуги Интернет-банков.
Кроме того, жители Среднего Урала активно используют электронные кошельки. Как пишет АПИ со ссылкой на данные ассоциации «Электронные деньги», за последние два года объемы платежей, произведенные свердловчанами, значительно возросли. Лидерами российского рынка электронных денег по-прежнему остаются «Яндекс.Деньги» и WebMoney.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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