Электронные деньги становятся все популярнее

Кроме того, жители Среднего Урала активно используют электронные кошельки. Как пишет АПИ со ссылкой на данные ассоциации «Электронные деньги», за последние два года объемы платежей, произведенные свердловчанами, значительно возросли. Лидерами российского рынка электронных денег по-прежнему остаются «Яндекс.Деньги» и WebMoney.