Избирком огласил имена новых депутатов-единороссов

Как передает «УралПолит.Ru», на сегодняшнем заседании избирательной комиссии принято решение о том, что депутатские мандаты получат руководитель общественной приемной Владимира Путина Елена Чечунова , помощник депутата Госдумы Максим Иванов, депутат гордумы Екатеринбурга Лев Ковпак, глава Горно-промышленного профсоюза Владимир Камский и заместитель руководителя Профсоюза железнодорожников РФ Виктор Сухов. Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий отказался от мандата, и теперь его получит глава Ирбитского района Елена Трескова, отмечает «УралПолит.Ru».