Избирком огласил имена новых депутатов-единороссов
19 марта 2010, 17:45ОбществоArtem
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Избирательная комиссия Свердловской области и региональное отделение «Единой России» огласили список новых депутатов областной Думы.
Как передает «УралПолит.Ru», на сегодняшнем заседании избирательной комиссии принято решение о том, что депутатские мандаты получат руководитель общественной приемной Владимира Путина Елена Чечунова , помощник депутата Госдумы Максим Иванов, депутат гордумы Екатеринбурга Лев Ковпак, глава Горно-промышленного профсоюза Владимир Камский и заместитель руководителя Профсоюза железнодорожников РФ Виктор Сухов. Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий отказался от мандата, и теперь его получит глава Ирбитского района Елена Трескова, отмечает «УралПолит.Ru».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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