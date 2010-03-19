Мэр поддерживает идею создания в Нижний Тагил особой экономической зоны
19 марта 2010, 17:43ОбществоArtem
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Мэр Валентина Исаева поддерживает идею губернатора Александра Мишарина о создании в Нижнем Тагиле особой экономической зоны.
Сейчас разработкой проекта по созданию в Нижнем Тагиле особой экономической зоны занимаются правительство Свердловской области и губернатора Александр Мишарин. По словам Валентины Исаевой, за получение такого статуса борются несколько территорий. Если Нижний Тагил такой статус получит, то, по мнению мэра, он станет привлекательным для инвесторов. И это неплохая перспектива для города. Большое интервью главы Нижнего Тагила Валентины Исаевой слушайте на РМ-НТ в воскресенье, 21-го марта в 15.05.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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