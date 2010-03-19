Между Тагилом и Петером пустят дополнительные поезда
19 марта 2010, 17:05ОбществоArtem
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Санкт-Петербург станет доступней для тагильчан.
В дни школьных весенних каникул дополнительные поезда будут курсировать между Нижним Тагилом и Санкт-Петербургом. Тагильчанам будут предоставлены 3 дополнительных рейса в северную столицу и 2 рейса обратно в Нижний Тагил. Цена билета на эти поезда не изменится. Об этом нам рассказала пресс-секретарь нижнетагильского отделения СвЖД Наталья Устинова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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