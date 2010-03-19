По улицам г. Нижний Тагил пройдет крестный ход
19 марта 2010, 16:59ОбществоArtem
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Крестный ход с иконой Божьей Матери "Державная" пройдет в воскресенье в г. Нижний Тагил.
Как отмечают в Екатеринбургской Епархии, ежегодное молитвенное шествие отмечает юбилей: оно пройдет в Нижнем Тагиле уже в двадцатый раз. Крестный ход выйдет из ворот храма Александра Невского и завершится на Театральной площади. Автомобилистам стоит учитывать, что в связи с проведением крестного хода, 21 марта движение автотранспорта будет ограничено по улицам Краснодонская, Бригадная, Береговая, Носова и Челюскинцев - с 11.30 до 12.00 часов, по проспекту Ленина от краеведческого музея до улицы Пархоменко - с 12.30 до 13.30 часов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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