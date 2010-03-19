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По улицам г. Нижний Тагил пройдет крестный ход
Сюжеты:
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По улицам г. Нижний Тагил пройдет крестный ход

19 марта 2010, 16:59ОбществоArtem
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