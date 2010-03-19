«Подари мне семью» - такой раздел появился на официальном сайте города

В нем размещена информация о детях, оставшихся без попечения родителей. Сведения предоставлены управлением соц. защиты населения по Ленинскому району. Как сообщили специалисты управления, на сегодня в учреждениях соцзащиты района живут 39 детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году в Ленинском районе 72 ребенка уже обрели семью. Из них 22 малыша сегодня живут в приемных семьях, 48 взяты под опеку, двое усыновлены. Если Вы готовы стать для ребенка самыми близкими людьми, можете обратиться по адресу, указанному на сайте www.ntagil.org.