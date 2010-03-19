ПВХ-покрытия: новые веяния

При том, что страшное слово на букву К. практически не сказалось на статистике ремонтов и строительства. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, наиболее популярными статьями расходов россиян в 2010 году является ремонт в квартире (22%), туристическая поездка (13%), траты на обучение (10%). Среди расходов, которые россияне запланировали и реализовали в прошедшем году, первое место занимает опять-таки ремонт в квартире – его удалось сделать 13% (планировали – 26%).

Рынок на эти требования незамедлительно откликнулся, вводя новые линейки товаров. Новинки предлагает даже такая вроде бы консервативная отрасль как ПВХ.

Главным аргументом противников, а зачастую одновременно и конкурентов, продукции из ПВХ являются рассуждения на тему вредности материала.

Специалисты в ответ в очередной раз повторяют, что производство изделий из ПВХ на сегодняшний день представляет не больше опасности, чем любое другое. Что касается выделения канцерогенных веществ, то в 1976 г. были разработаны и утверждены пределы допустимых значений (ПДК) содержания этого мономера в атмосфере, а также в самом ПВХ для уменьшения вредного воздействия на человека. Благодаря совершенству технологии и автоматизации процесса производства сегодня ПВХ-промышленность выделяет канцерогенов в 1000 раз меньше ПДК, определенной ЕС. Кроме того, отслеживаются и нейтрализуются побочные продукты, образующиеся в результате реакции полимеризации.

После полимеризации хлорвинила опасность для здоровья потребителей изделий из ПВХ исчезает, так как они уже не содержат вредного полимера. В качестве примера применения ПВХ можно привести изготовление сосудов для хранения донорской крови и кровяной плазмы. Нигде нет более высоких требований, чем в медицине! Другой пример – установка пластиковых окон в так называемом ДК-Хаусе, образцовом доме для аллергиков и астматиков. Специальная группа врачей после долгих исследований выбрала окна из ПВХ профиля. Обоснование: никаких вредных выделений химических веществ. 50-летняя эксплуатация трубопроводов питьевой воды в Берлине, выполненных из ПВХ, дала возможность сделать однозначный вывод: материал ПВХ не наносит вреда здоровью человека.

Отличительной особенностью изделий из ПВХ, по сравнению с другими полимерными материалами, являются трудное возгорание этого материала, его самозатухающие свойства, низкая скорость выделения тепла. Это делает ПВХ весьма привлекательным для применения в различных областях строительства.

Наконец, сегодня разработаны и методы утилизации продукции из ПВХ: подвергаются вторичной переработке использованные трубы и оконные профили. В Западной Европе утилизируется до 40% отходов ПВХ путем вторичной механизированной переработки и термического крекинга.

«Мы до сих пор не сталкивались предубеждением против продукции из ПВХ, – рассказывает Иван Столяров, руководитель товарного направления ПВХ ТК «Агора». – Тем не менее вся продукция этой линейки проходит сертификацию на токсичность, экологичность на содержание формальдегидов, дымообразование, распространение пламени. Вообще ПВХ продукт самый безопасный в плане горючести: он проходит сертификацию Г1, Г2. Могу также сказать,что мы работаем с проверернными поставщиками ПВХ-продукции: это компания IVC (Бельгия), Tarkett (Сербия, Россия) и Комитекс (Россия). «Комитекс» обеспечивает самые дешевые цены для потребителя, бельгийцы сейчас активно выходят на рынок России, привнося в существующую стандартную линейку товаров эксклюзивность».

С другой стороны, многие фирмы до того не имевшие дела с ПВХ-продукцией активно осваивают этот сектор. «Прежде чем выйти на рынок ПВХ продукции, нами были проведены достаточно серьезные исследования,– объясняет Иван Столяров. – И если рынок ламината составляет 56 млн. квадратных метров,то рынок ПВХ – это более 110 млн. квадратныхметров по России. Как видите, группа достаточно объемная и превышает ламинат. Поэтому уже более полутора лет компания, которая позиционировала себя как специалист по дверям, ламинату, паркету, работает также и с продукцией из ПВХ».

Основное преимущество линолеума – низкая стоимость приобретения и укладки, а также простота в уходе. Этот сегмент в рынке напольных покрытий с самой низкой стоимостью. Линолеум не боится влажности, химических воздействий.

Однако, выигрывая на экономическом фронте, ПВХ продукция до сих пор проигрывала борьбу идеологическую. Это достаточно консервативный продукт, который иной раз бывает сложно вписать в требования современного интерьерного дизайна. На этом фронте ламинат, способный имитировать древесину практически любого цвета и любой текстуры, несомненно одерживает убедительную победу.Поэтому недавнее появление на рынке новой линейки продукции из ПВХ можно назвать определенным прорывом: сейчас на рынке активно продвигается клеящаяся ПВХ-плитка бельгийской компании IVC.

«Не скажу, что эта ПВХ-плитка – совсем эксклюзивная новинка, – реалистично комментирует новинку Иван Столяров. – Подобные изделия существовали и раньше, производились они в Финляндии, Корее,но большого распространения не получили из-за своих скудных дизайнерских возможностей и достаточно высокой цены. Но новая плитка, выпушенная под брендом бельгийской компании IVC, имеет ряд преимуществ перед предшественницей. Это дизайн, копирующий деревянную поверхность, а также цена, сопоставимая, а где-то даже и дешевле, чем стоимость ламината».

Конечно, говорить о том, что линолеум и ламинат будут вытеснены новичком – несколько наивно. Технологии производства рулонных синтетических материалов не стоят на месте,да и выбор линолеума сейчас очень широк. При изготовлении ламината используются натуральные материалы, что при нынешнем всплеске моды на экологичный дизайн, несомненно, повлияет на выбор покупателя.

Некоторые специалисты предрекают ПВХ-плитке популярность как раз за счет удачного сочетания уникального дизайна и устойчивости к внешним воздействиям. «Многие дизайнеры хотят видеть деревянные покрытия и в ванной комнате, – поясняет Столяров, –чтобы отделка квартиры находилась в едином ключе. Однако постоянная влажность нее дает возможности использовать ламинат или паркет, здесь-то и пригодится влагонепроницаемость и износостойкость продукции из ПВХ».