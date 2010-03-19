ПВХ: там, где ламинату «не пройти»

«Не скажу, что эта ПВХ-плитка – совсем эксклюзивная новинка, – рассказывает Иван Столяров, руководитель товарного направления ПВХ ТК «Агора». – Подобные изделия существовали и раньше, производились они в Финляндии, но большого распространения не получили из-за своих скудных дизайнерских возможностей и достаточно высокой цены. Но новая плитка, выпущенная под брендом бельгийской компании IVC, имеет ряд преимуществ перед предшественницей. Это дизайн, копирующий деревянную поверхность, а также цена, сопоставимая, а где-то даже и дешевле, чем стоимость ламината».

Грядущую популярность продукта специалисты объясняют именно уникальным дизайном и прочностью. «Многие дизайнеры хотят видеть деревянные покрытия и в ванной комнате, – поясняет Столяров, – чтобы отделка квартиры находилась в едином ключе. Однако постоянная влажность недает возможности использовать ламинат или паркет, здесь-то и пригодится влагонепроницаемость и износостойкость продукции из ПВХ. Еще одним направлением применения этой новинки станет массовое использования ПВХ- плитки в общественных помещениях. Так, в Европе этот материал завоевал большую популярность и доказал свою практичность и привлекательность в интерьерах магазинов, кафе, офисных помещений и пр.».