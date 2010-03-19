Результаты проверки по делу Борисова станут известны в течение месяца

Вчера утром молодой человек скончался после тестовых испытаний при приеме на службу в 12-й отряд спецназа. По словам жены погибшего, Анны Борисовой, он должен был выстоять 10-тиминутный спарринг с тремя опытными бойцами. Военная прокуратура по Приволжско-Уральскому военному округу начала проверку по этому делу. Как рассказал нам помощник военного прокурора ПУрВО Сергей Шапирко, прокуратура будет выяснять, было ли при проведении Артёму тестовых испытаний нарушено законодательство о сохранности жизни и здоровья военнослужащего. По результатам проверки виновные понесут наказание, отметил Сергей Шапирко.