Результаты проверки по делу Борисова станут известны в течение месяца
19 марта 2010, 17:31ОбществоArtem
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Результаты проверки по делу Артёма Борисова станут известны в течение месяца.
Вчера утром молодой человек скончался после тестовых испытаний при приеме на службу в 12-й отряд спецназа. По словам жены погибшего, Анны Борисовой, он должен был выстоять 10-тиминутный спарринг с тремя опытными бойцами. Военная прокуратура по Приволжско-Уральскому военному округу начала проверку по этому делу. Как рассказал нам помощник военного прокурора ПУрВО Сергей Шапирко, прокуратура будет выяснять, было ли при проведении Артёму тестовых испытаний нарушено законодательство о сохранности жизни и здоровья военнослужащего. По результатам проверки виновные понесут наказание, отметил Сергей Шапирко.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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