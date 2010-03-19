С 1 апреля большинство свердловских платежных терминалов может прекратить работу

Вместе с тем, по закону, платежные агенты в срок до 1 апреля обязаны зарегистрировать в налоговых органах контрольно-кассовую технику, входящую в состав платежного терминала. Работа терминалов, не соответствующих требованиям закона, будет запрещена с начала следующего месяца. С этой же даты ФНС России планирует проведение проверок соблюдения платежными агентами положений Федерального закона.