С 1 апреля большинство свердловских платежных терминалов может прекратить работу
19 марта 2010, 16:45ОбществоArtem
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Как сообщили Накануне.RU в отделе по работе с налогоплательщиками УФНС по Свердловской области, только 332 терминала из 3,5 тысяч, действующих на территории региона, зарегистрировали в налоговых органах контрольно-кассовую технику.
Вместе с тем, по закону, платежные агенты в срок до 1 апреля обязаны зарегистрировать в налоговых органах контрольно-кассовую технику, входящую в состав платежного терминала. Работа терминалов, не соответствующих требованиям закона, будет запрещена с начала следующего месяца. С этой же даты ФНС России планирует проведение проверок соблюдения платежными агентами положений Федерального закона.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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