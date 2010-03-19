Сотрудники Пенсионного Фонда ответят на вопросы жителей г. Нижний Тагил
19 марта 2010, 16:56ОбществоArtem
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Прямая телефонная линия будет работать 23 марта с 9-ти утра до 15 часов.
Посвящена она будет вопросам уплаты в органы Пенсионного фонда страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Телефон прямой линии: 25-13-77.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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