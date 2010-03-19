Торговля сбегает от кризиса в Сеть

Объем продаж в интернет-магазинах за 2009 год увеличился на 7% и составил более 30 миллионов рублей.К началу 2008 года в Екатеринбурге работал 51 интернет-магазин, на конец прошлого года их количество возросло до 150, в настоящее время их – 316.Многие специалисты связывают развитие онлайн-торговли скорее с кризисными явлениями в экономике, чем с массовым внедрением Интернета в городе. Люди в поисках низких цен и в целях экономии времени все чаще и чаще обращаются в Интернет, и покупают там. С этим мнением согласны и продавцы. Татьяна Панова, директор по маркетингу ТК «Агора», так прокомментировала недавнее открытие интернет-магазина компании:«Потребитель начинает осознавать выгодность интернет-покупки: она совершается гораздо быстрее, покупатель буквально не встает с дивана, цена в Интернет-магазине ниже, чем в традиционной рознице, товар доставят прямо в квартиру.