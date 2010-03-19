Торговля сбегает от кризиса в Сеть
Екатеринбург переживает подъем Интернет-продаж. Почти треть (30%) горожан заказывает товары и услуги в Сети, что на 13% больше, чем в 2008 году, когда услугами интернет-магазинов пользовалось лишь 10-15% населения Екатеринбурга.
Объем продаж в интернет-магазинах за 2009 год увеличился на 7% и составил более 30 миллионов рублей.К началу 2008 года в Екатеринбурге работал 51 интернет-магазин, на конец прошлого года их количество возросло до 150, в настоящее время их – 316.Многие специалисты связывают развитие онлайн-торговли скорее с кризисными явлениями в экономике, чем с массовым внедрением Интернета в городе. Люди в поисках низких цен и в целях экономии времени все чаще и чаще обращаются в Интернет, и покупают там. С этим мнением согласны и продавцы. Татьяна Панова, директор по маркетингу ТК «Агора», так прокомментировала недавнее открытие интернет-магазина компании:«Потребитель начинает осознавать выгодность интернет-покупки: она совершается гораздо быстрее, покупатель буквально не встает с дивана, цена в Интернет-магазине ниже, чем в традиционной рознице, товар доставят прямо в квартиру.
При этом надо сказать, что интернет-продажи строительных материалов в Уральском и Сибирском регионах практически не развиты. Дело в том, что существует стереотип: купить ламинат или дверь через Интернет невозможно, поскольку эти товары необходимо видеть «вживую». Поэтому наши специалисты довольно много времени уделили проработке концепции нашего магазина, обдумыванию буквально каждой мелочи, чтобы покупателю было удобно совершать покупки. Розничный клиент сможет получить грамотную он-лайн консультацию по продукту, самостоятельно выбирать и смотреть большое количество декоров, сравнивать их по техническим характеристикам. Для оптового покупателя создан виртуальный офис «Агора», где можно просматривать всю информацию о новинках, производить онлайн заказ и доставку товара, получать качественные рекламные и обучающие материалы по товару и по технологии продаж».
Отметим, что, по данным европейского Центра изучения розничных продаж, оборот всех интернет-магазинов Рунета в прошлом году составил более 700 млрд. рублей.
© ТК «Агора», автор Алексей Еньшин