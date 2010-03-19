Три раза за неделю жители г. Нижний Тагил хватались за оружие
19 марта 2010, 17:26ОбществоArtem
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Во всех случаях – за травматическое.
Накануне молодой человек выстрелил из травматического пистолета в стекло машины и забрал из нее женскую сумочку. А в начале недели была обстреляна маршрутка. Стрелок задержан, и сейчас ждет наказания, рассказал нам начальник отдела по лицензионно-разрешительной работе УВД Мансур Айсин.
Еще случай был на Вагонке, где мужчина случайно выстрелил себе в голову. По словам Мансура Айсина, в этом случае пострадавший сам виноват в случившемся. Он неосторожно обращался с пистолетом, к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам Мансура Айсина, с первого апреля вступит в силу закон, об ужесточении правил при получении оружия.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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