В 51-м доме г. Нижний Тагил обнаружено двойное начисление за освещение мест общего пользования
19 марта 2010, 17:36ОбществоArtem
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В Нижнем Тагиле продолжается ревизия потребления электроэнергии в местах общего пользования.
Проверки вскрывают факты «двойного начисления», когда жителям незаконно начисляется оплата за электричество, потреблённое юридическими лицами. На сегодня управляющие компании проверили 747 тагильских домов. В 51-м обнаружено двойное начисление. Перерасчёт выполнен в 19 домах, ещё 24 пересчитают в марте, по 46 перерасчёты продолжаются в настоящее время. Глава города Валентина Исаева сообщила, что материалы по «двойным начислениям» отправлены в областную прокуратуру.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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