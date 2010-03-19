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В 51-м доме г. Нижний Тагил обнаружено двойное начисление за освещение мест общего пользования
Сюжеты:
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В 51-м доме г. Нижний Тагил обнаружено двойное начисление за освещение мест общего пользования

19 марта 2010, 17:36ОбществоArtem
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