В 51-м доме г. Нижний Тагил обнаружено двойное начисление за освещение мест общего пользования

Проверки вскрывают факты «двойного начисления», когда жителям незаконно начисляется оплата за электричество, потреблённое юридическими лицами. На сегодня управляющие компании проверили 747 тагильских домов. В 51-м обнаружено двойное начисление. Перерасчёт выполнен в 19 домах, ещё 24 пересчитают в марте, по 46 перерасчёты продолжаются в настоящее время. Глава города Валентина Исаева сообщила, что материалы по «двойным начислениям» отправлены в областную прокуратуру.