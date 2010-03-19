В г. Нижний Тагил приезжает известный преподаватель музыки

Автор вокальной, симфонической и камерной музыки, создал свою методику преподавания – «Развитие музыкального интеллекта у детей». Как нам рассказали в библиотеке, Валерий Борисович планирует в одной из музыкальных школ Нижнего Тагила открыть отделение, которое будет учить детей по его методике. Сейчас он живет в Германии и планирует приехать в Нижний Тагил вместе с супругой, которая даст мастер-класс игры на фортепьяно.