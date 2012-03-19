Банк24.ру продолжает экономить время своих клиентов
19 марта 2012, 14:51ОбществоВалерия Лошкарева
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Теперь предприниматели могут подать заявление на смену директора компании в режиме онлайн.
Достаточно просто заполнить анкету на замену карточки при смене руководителя на сайтебанка.
Если раньше для смены директора клиенту приходилось приходить в офис банка два раза, то теперь достаточно сделать это один раз. Сначала клиент заполняет форму на сайте, а потомприходит в офис банка с оригиналами документов и оформляет Интернет-банк на нового руководителя. Рассмотрение анкеты проходитбыстро, в большинстве случаев уже на следующий день, сразу после получения сведений от налоговой рассказала Татьяна Виноградова,начальник отдела открытия и продвижения расчетных счетов Банка24.ру.
Напомним, что данная услуга в Банке24.ру предоставляется совершенно бесплатно.
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