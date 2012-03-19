Банк24.ру продолжает экономить время своих клиентов

Если раньше для смены директора клиенту приходилось приходить в офис банка два раза, то теперь достаточно сделать это один раз. Сначала клиент заполняет форму на сайте, а потомприходит в офис банка с оригиналами документов и оформляет Интернет-банк на нового руководителя. Рассмотрение анкеты проходитбыстро, в большинстве случаев уже на следующий день, сразу после получения сведений от налоговой рассказала Татьяна Виноградова,начальник отдела открытия и продвижения расчетных счетов Банка24.ру.