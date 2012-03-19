«Братья Черепановы глупее паровоза». Слова В. Жириновского о тупом населении Урала легли в основу рэпа о знаменитых уральцах (ВИДЕО)

«Уральские пельмени» подготовили номер, в котором дали ответ политикуВладимиру Жириновскому. Напомним, в январе в сети Интернет появилосьвидео, в котором лидер ЛДПР скептически отозвался об умственныхспособностях уральцев.

По мнению самого Жириновского и представителей ЛДПР, видео былосфабриковано. Но это не помешало ему распространиться по сети.Видеоответ политикуранее уже дал рэпер Сява из Перми вместе со своимм другом.

«Уральские пельмени» сделали номер, в котором в образе недалекихуральцев комментируют высказывание Жириновского, а затем читают рэп, вкотором вспоминают знаменитых уроженцев Урала: Демидовых, Черепановых,писателей Дмитрия Мамина-Сибиряка, Павла Бажова, изобретателя радиоАлександра Попова, представителя династии горнозаводчиков ГригорияСтроганова, скульптора и художника Эрнста Неизвестного.

В частности, в песне кавээнщиков есть такие слова:

Мамин-Сибиряк – кретин и имбицил,

Эрнст Неизвестный – известный дебил.

Братья Черепановы глупее паровоза,

Строганов с Демидовым проще навоза.

Если ты такой умный, вали с Урала,

Иди в политику – там таких навалом.

Но имей в виду, поездивший немало:

Изобретатель «калашникова» тоже с Урала.