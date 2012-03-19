«Братья Черепановы глупее паровоза». Слова В. Жириновского о тупом населении Урала легли в основу рэпа о знаменитых уральцах (ВИДЕО)
Кавээнщики ответили В. Жириновскому на слова о «тупых уральцах».
«Уральские пельмени» подготовили номер, в котором дали ответ политикуВладимиру Жириновскому. Напомним, в январе в сети Интернет появилосьвидео, в котором лидер ЛДПР скептически отозвался об умственныхспособностях уральцев.
По мнению самого Жириновского и представителей ЛДПР, видео былосфабриковано. Но это не помешало ему распространиться по сети.Видеоответ политикуранее уже дал рэпер Сява из Перми вместе со своимм другом.
«Уральские пельмени» сделали номер, в котором в образе недалекихуральцев комментируют высказывание Жириновского, а затем читают рэп, вкотором вспоминают знаменитых уроженцев Урала: Демидовых, Черепановых,писателей Дмитрия Мамина-Сибиряка, Павла Бажова, изобретателя радиоАлександра Попова, представителя династии горнозаводчиков ГригорияСтроганова, скульптора и художника Эрнста Неизвестного.
В частности, в песне кавээнщиков есть такие слова:
Мамин-Сибиряк – кретин и имбицил,
Эрнст Неизвестный – известный дебил.
Братья Черепановы глупее паровоза,
Строганов с Демидовым проще навоза.
Если ты такой умный, вали с Урала,
Иди в политику – там таких навалом.
Но имей в виду, поездивший немало:
Изобретатель «калашникова» тоже с Урала.
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