Чипсина в форме морского конька ушла с молотка за сто долларов

Семейная пара нашла чипс в форме морского животного во время отдыха в заливе Ки-Уэст. Шмидты решили сохранить кукурузного конька, которому они дали кличку Чито, а затем продать его с благотворительными целями, указывает NBC Miami. По словам Шмидта, на продажу Чито его вдохновил пример жительницы Айвовы Ребеки Спейт, выставившей на аукцион кусок курицы в виде головы Джорджа Вашингтона (на eBay за него удалось выручить 8100 долларов).

Чтобы попытаться привлечь к лоту внимание, Шмидт связался с компанией-производителем чипсов, которая стала «автором» Чито, и попросил ее представителей выкупить конька за 8000 тысяч долларов. Однако в фирме мужчине отказали, заявив, что не заинтересованы в покупке Чито.

В конечном итоге за кукурузного морского конька удалось выручить всего 100 долларов. Тем не менее, эта сумма будет передана в некоммерческую организацию, занимающуюся сохранением экосистемы коралловых рифов.