Citroen показал будущую флагманскую модель линейки DS

Судя по изображению, новинка построена в стилистике концепт-кара Metropolis, разработанного китайской студией PSA Peugeot Citroen и дебютировавшего весной 2010 года на моторшоу в Шанхае. Габаритная длина прототипа составляла 5,3 метра, а ширина была равна двум метрам. Таким образом, концептуальный представительский автомобиль по своим размерам превосходил удлиненные модификации седанов Mercedes-Benz S-Class и Audi A8. В основе Citroen Metropolis лежала модернизированная версия платформы, которая сейчас в «дорестайлинговом» виде используется для модели Citroen C6. Кроме того, концептуальный «седано-хэтчбек» имел полный привод и гибридную силовую установку суммарной мощностью 460 лошадиных сил, сочетающую в себе шестицилиндровый бензиновый двигатель объемом два литра, электромотор мощностью 55 лошадиных сил и семиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Когда начнется производство Citroen DS9 пока не сообщается.