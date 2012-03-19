Citroen показал будущую флагманскую модель линейки DS
Компания Citroen опубликовала на своей официальной странице в сети Facebook изображение-тизер флагманской модели премиальной линейки DS. По предварительным данным, новинка будет носить имя DS9, которое должно напомнить поклонникам марки о легендарной модели DS19, появившейся в 50-х годах прошлого века. По другой информации, модель может получить название DS6.
Судя по изображению, новинка построена в стилистике концепт-кара Metropolis, разработанного китайской студией PSA Peugeot Citroen и дебютировавшего весной 2010 года на моторшоу в Шанхае. Габаритная длина прототипа составляла 5,3 метра, а ширина была равна двум метрам. Таким образом, концептуальный представительский автомобиль по своим размерам превосходил удлиненные модификации седанов Mercedes-Benz S-Class и Audi A8. В основе Citroen Metropolis лежала модернизированная версия платформы, которая сейчас в «дорестайлинговом» виде используется для модели Citroen C6. Кроме того, концептуальный «седано-хэтчбек» имел полный привод и гибридную силовую установку суммарной мощностью 460 лошадиных сил, сочетающую в себе шестицилиндровый бензиновый двигатель объемом два литра, электромотор мощностью 55 лошадиных сил и семиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Когда начнется производство Citroen DS9 пока не сообщается.
Фото Citroen