Физики и математики Нижнетагильской Педакадемии испекли торты с изображением числа Пи (фото)

Уже с самого начала этот день отличился своей непосредственностью. Старт празднику дала дегустация тортов и пирогов сизображением. Конкурс кондитерских изделий круглой формы организован не случайно, ведь число «ПИ»– математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине ее диаметра. Следующим испытанием стал конкурс на знание слов со слогом «ПИ». Обязательно попробуйте на досуге так поиграть, и ум работает и душа отдыхает.

Число «Пи» обросло многочисленными загадками и мифами. Считается, чтооткрыто оно вавилонскими магами. В связи с этим было решено провестиконкурс ораторов. Прозвучало множество интересных докладов:«Историячисла π», «Интересные факты о π, «π в литературе».

Так же частью праздничного мероприятия стала выставка ПИредметов: ПИнетки,коПИлки, ПИратские шапки и прочее.

День числа «ПИ» в ИЕМИ стал уже традиционным праздником. С каждым годом становится все интересней, в этом - торжество отмечали организаторы, мероприятия насытились оригинальностью, а студенты активнее участвовали в конкурсах. Интересно, а отмечают ли учащиеся других институтов Нижнего Тагилаэтот праздник?

Дарья Хнычкина