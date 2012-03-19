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Физики и математики Нижнетагильской Педакадемии испекли торты с изображением числа Пи (фото)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Физики и математики Нижнетагильской Педакадемии испекли торты с изображением числа Пи (фото)

19 марта 2012, 11:43Общество
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