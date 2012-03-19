«Холстами» для уличных художников послужат более 2000 квадратных метров стен домов и переходов Екатеринбурга

Тематика очередного фестиваля посвящена международной выставке ЭКСПО-2020 и звучит так: «Навстречу ЭКСПО-2020: Глобальный разум». Свои работы для участия в номинациях «Граффити», «Стрит-арт», «ТраФФарет», «Хантинг», «Граффити по-русски», «Для девушек» и «Для несовершеннолетних» авторы могут представить вплоть до 7 мая. По сложившейся традиции, талантливым художникам из России и стран ближнего зарубежья будет оплачен проезд и проживание в уральской столице.

Напомним, масштабный праздник стрит-арта – фестиваль «Стенограффия» - пройдет в Екатеринбурге уже в третий раз. В 2010 и 2011 годах силами более чем 200 райтеров в арт-объекты были превращены пешеходные переходы в центре и спальных районах, стены музеев, жилых домов, теплопунктов и других объектов жилой инфраструктуры. Разрисовка поверхностей проводится при поддержке Администрации Екатеринбурга в лице МБУ «Столица Урала».

Работы для участия в фестивале следует присылать по адресу dscamoe@gmail.com и efateev@gmail.com. Участникам необходимо указать ФИО, творческий псевдоним и возраст.