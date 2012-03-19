«Холстами» для уличных художников послужат более 2000 квадратных метров стен домов и переходов Екатеринбурга
Оргкомитет Третьего Международного фестиваля уличного искусства и граффити «Стенограффия» начинает отбор эскизов, которые будут воплощены в жизнь с 30 июня по 1 июля 2012 года. В общей сложности, уличные художники со всей России, стран СНГ (а также - приглашенные «звезды» из Европы) превратят в арт-пространство более 2 тысяч квадратных метров стен домов и переходов Екатеринбурга.
Тематика очередного фестиваля посвящена международной выставке ЭКСПО-2020 и звучит так: «Навстречу ЭКСПО-2020: Глобальный разум». Свои работы для участия в номинациях «Граффити», «Стрит-арт», «ТраФФарет», «Хантинг», «Граффити по-русски», «Для девушек» и «Для несовершеннолетних» авторы могут представить вплоть до 7 мая. По сложившейся традиции, талантливым художникам из России и стран ближнего зарубежья будет оплачен проезд и проживание в уральской столице.
Напомним, масштабный праздник стрит-арта – фестиваль «Стенограффия» - пройдет в Екатеринбурге уже в третий раз. В 2010 и 2011 годах силами более чем 200 райтеров в арт-объекты были превращены пешеходные переходы в центре и спальных районах, стены музеев, жилых домов, теплопунктов и других объектов жилой инфраструктуры. Разрисовка поверхностей проводится при поддержке Администрации Екатеринбурга в лице МБУ «Столица Урала».
Работы для участия в фестивале следует присылать по адресу dscamoe@gmail.com и efateev@gmail.com. Участникам необходимо указать ФИО, творческий псевдоним и возраст.
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