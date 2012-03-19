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«Холстами» для уличных художников послужат более 2000 квадратных метров стен домов и переходов Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Холстами» для уличных художников послужат более 2000 квадратных метров стен домов и переходов Екатеринбурга

19 марта 2012, 12:11Общество
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