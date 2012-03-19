Иномарка сбила сотрудника ФСБ на МКАДе и скрылась с места происшествия
19 марта 2012, 09:14ОбществоРОман БОТов
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Водитель автомобиля Audi в понедельник днем сбил сотрудника ФСБ на МКАДе и скрылся с места происшествия, мужчина госпитализирован в столичную клинику, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Авария произошла на 18-м километре внешней стороны кольца около 12.00.
Выполняя спецоперацию, сотрудник ФСБ был сбит водителем иномарки, который после ДТП скрылся с места происшествия,- сказал собеседник агентства. Он добавил, что сотрудника силового ведомства с различными травмами доставили в НИИ Склифосовского. Для поимки злоумышленника объявлен план Перехват.
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