Иномарка сбила сотрудника ФСБ на МКАДе и скрылась с места происшествия

Выполняя спецоперацию, сотрудник ФСБ был сбит водителем иномарки, который после ДТП скрылся с места происшествия,- сказал собеседник агентства. Он добавил, что сотрудника силового ведомства с различными травмами доставили в НИИ Склифосовского. Для поимки злоумышленника объявлен план Перехват.