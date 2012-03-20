Израильский мажор лишился прав за хвастовство в Facebook

Видео, опубликованное в Facebook, было показано по израильскому ТВ. В комментариях к сюжету говорилось, что редакция получила ссылку на видеозапись, опубликованную в интернете, от зрителей. Вскоре после этого полиция начала поиски нарушителя, а также пассажиров его автомобиля. Комментируя произошедшее, Эльад Вейцман в интервью журналистам заявил, что он не нарушал правила дорожного движения. По его словам, во время поездки из Тель-Авива в его автомобиле BMW сломался спидометр, и поэтому на видео кажется, что он едет с большим превышением скорости. При этом видео было выложено в Facebook под заголовком: Тель-Авив -Хайфа - 9 минут. Не пытайтесь это повторить в домашних условиях. Судья мирового суда Хайфы Яаков Бахар постановил, что водитель, превысивший скорость на загородном шоссе более, чем в два раза, проявил безответственность и создал на дороге ситуацию, подвергающую опасности жизни всех участников дорожного движения. В решении суда поведение Эльада Вейцмана охарактеризовано как хулиганство. Судья также отметил, что публикация этой записи в интернете усугубляет вину водителя. Хотя на видеозаписи спидометр показывает, что автомобиль движется со скоростью 260 км/ч, в решении суда говорится, что водитель ехал со скоростью 213 км/ч.