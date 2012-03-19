Как выбрать мягкое кресло?

Гостиная, как правило, должна представлять собой одно из самых комфортных мест в доме, предоставляющее возможность для полноценного отдыха как владельцам жилища, так и их гостям. Чтобы эта комната превратилась в настоящий райский уголок, следует обустроить её качественной мебелью. К примеру, для того чтобы подобрать правильное мягкое кресло, необходимо уделить внимание следующим моментам.

Мягкое кресло и его различные разновидности: пуфик, кушетка, тахта, софа и прочее - в настоящее время являются неотъемлемым атрибутом гостиной. Компьютерные кресла, в отличие от мягких, выполняют несколько иную функцию, поэтому имеют другую конструкцию. Обе модели могут как иметь, так и не иметь в своём наличии такой элемент, как колёсики, но сиденья изделий для гостиной должны быть более мягкими. Желательно, чтобы нижний слой был более твёрдый, - это не только доставит комфорт, но и обеспечит правильную посадку. Кроме того, в качестве хорошего наполнителя могут выступать пружинные блоки и латекс.

Помимо наполнителя, следует обратить внимание и на обивку. Рекомендуется приобретать только те изделия, которые обшиты качественным материалом. В настоящее время можно обнаружить огромное множество самых различных моделей, покрытых кожей, кожзаменителем, жаккардом, шиниллом, бархатом, велюром, хлопком и прочими материалами. Нежные бархатистые ткани очень приятны на ощупь, однако они способны к быстрому истиранию. Кресла из кожи смотрятся весьма эффектно и презентабельно. Кроме того, этот материал отлично пропускает воздух. Единственным недостатком кожи будет то, что она требует тщательного ухода.

Следующее, на что необходимо обратить внимание, - это желаемые функциональные возможности. Самые простые модели – изделия для обычного сидения. Усовершенствованная мебель предполагает наличие трансформационной характеристики. Зачастую многие люди предпочитают приобретать кресла-кровати. Такая мебель является практичной и функциональной, небольшие габариты которой позволяют поместить её даже в самую маленькую гостиную.

Ещё один пункт, который стоит учитывать при выборе мягких кресел для гостиной, связан с внешним видом предмета. Он должен не просто выглядеть превосходно, но и удачно вписываться в общий интерьер комнаты.