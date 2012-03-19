Максимка из Нижнего Тагила пошел на поправку

- Спасибо «Комсомолке» за поддержку! Моему сыночку уже лучше. ВЕкатеринбурге делают все, чтобы мой малыш шел на поправку. Причем уМаксима не нашли никакой инфекции, так что зря тагильские докторадержали его в инфекционной больнице, утверждая, что он нежизнеспособен. Через несколько дней, не знаю точно, когда, будет новый консилиумврачей. После него решат, в какую же клинику переведут мальчика.Возможно, это будет больница Тюмени, - рассказала «Комсомолке» НатальяБарковская. - И отдельно хочу ответить всем интернет-злопыхателям,которые считают, что мой сыночек не жилец и родился на свет сгенетическими нарушениями. В общем, кто бы что ни говорил, но у меня наруках есть документы, подтверждающие, что нет ни одного генетическогозаболевания и беременность протекала хорошо до того момента, пока задело не взялись доктора. За сутки до родов было сделано УЗИ, котороеподтвердило, что мозг развит правильно и без патологий. А за ребенка ябуду биться до последнего своего вздоха. И еще... такие мужчины, какмой муж, еще есть, поверьте. И они не бросают своих детей, дажеособенных.