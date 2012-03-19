Максимка из Нижнего Тагила пошел на поправку
Маленький мальчик Максимка Барковский, который в свои год и два месяца умирал в тагильской инфекционной больнице, пошел на поправку.
Медики Нижнего Тагила отказывались его лечить, открыто заявляя матери:ребенок с такими диагнозами, как ДЦП, эпилепсия и органическое поражениенервной системы, «все равно умрет». Буквально с боем НатальяБарковская добилась, чтобы ее сына перевели в екатеринбургскую больницу №40. (См. Максимку вызволили из тагильской больницы, где его не хотелиспасать). И – о чудо! – там он пошел на поправку.
Сейчас Максимка дышит уже сам, а не при помощи аппарата искусственнойвентиляции легких. И малыш больше не страдает от жутких судорог, какбыло чуть ли не каждый день, когда он лежал в инфекционной больницеНижнего Тагила.
- Спасибо «Комсомолке» за поддержку! Моему сыночку уже лучше. ВЕкатеринбурге делают все, чтобы мой малыш шел на поправку. Причем уМаксима не нашли никакой инфекции, так что зря тагильские докторадержали его в инфекционной больнице, утверждая, что он нежизнеспособен. Через несколько дней, не знаю точно, когда, будет новый консилиумврачей. После него решат, в какую же клинику переведут мальчика.Возможно, это будет больница Тюмени, - рассказала «Комсомолке» НатальяБарковская. - И отдельно хочу ответить всем интернет-злопыхателям,которые считают, что мой сыночек не жилец и родился на свет сгенетическими нарушениями. В общем, кто бы что ни говорил, но у меня наруках есть документы, подтверждающие, что нет ни одного генетическогозаболевания и беременность протекала хорошо до того момента, пока задело не взялись доктора. За сутки до родов было сделано УЗИ, котороеподтвердило, что мозг развит правильно и без патологий. А за ребенка ябуду биться до последнего своего вздоха. И еще... такие мужчины, какмой муж, еще есть, поверьте. И они не бросают своих детей, дажеособенных.
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