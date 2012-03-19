Ремонту внутриквартальных сетей уделят особое внимание
19 марта 2012, 11:30Общество
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В плане мероприятий по подготовке ЖКХ города к работе в зимний период 2012-2013 годов упор сделан на ремонт внутриквартальных сетей. Об этом сообщила Валентина Исаева на заседании коллегии при главе города.
Мэр добавила, что следующий сезон должен начаться, как и предыдущий, вустановленные сроки. Особого внимания, по мнению Валентины Исаевой,заслуживают такие вопросы, как оплата услуг ЖКХ населением ираспределение поступающих средств между ресурсоснабжающимиорганизациями, а также установка в многоквартирных домах приборов учетадля снижения потерь воды и тепла.
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