Ремонту внутриквартальных сетей уделят особое внимание

Мэр добавила, что следующий сезон должен начаться, как и предыдущий, вустановленные сроки. Особого внимания, по мнению Валентины Исаевой,заслуживают такие вопросы, как оплата услуг ЖКХ населением ираспределение поступающих средств между ресурсоснабжающимиорганизациями, а также установка в многоквартирных домах приборов учетадля снижения потерь воды и тепла.