Renault показала тизер нового седана Talisman

ru, новинка представляет собой седан SM7 южнокорейской компании Samsung Motors, принадлежащей французам. Ожидается, что за исключением разных шильдиков Talisman и SM7 ничем не будут отличаться. Габаритная длина французской модели составит 5 метров, ширина достигнет 1,93 метра, а высота будет равна 1,5 метра. Четырехдверка, построенная на переднеприводной платформе D, которая уже используется на нынешней Teana, будет предлагаться с двумя бензиновыми шестерками: со 190-сильным 2,5-литровым агрегатом и с 260-сильным мотором объемом 3,5 литра. Компания Renault уже продает две модели Samsung под собственным брендом. Это кроссовер Koleos (у южнокорейской компании он называется QM5) и седан Latitude (SM5).