Родителям будущих первоклассников расскажут о порядке приема детей в школы
19 марта 2012, 14:09Общество
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На городском собрании для родителей будущих первоклассников специалисты управления образования расскажут о порядке приема детей в первый класс в 2012-2013 учебном году, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Кроме этого родителям расскажут об особенностях зачисления детей вобщеобразовательные учреждения в электронном виде. Напомним, эту услугутагильчане могут получить с 1 апреля прошлого года через единый порталгосуслуг.
Собрание пройдет завтра, 20 марта в 18.00 в большом зале общественно-политического центра (Ленина, 31).
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