Росстандарт проверит качество бензина на АЗС

Аналогичные соглашения ФАС ранее заключила с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и нефтяными компаниями. «Не всегда на розничном рынке нефтепродукты соответствуют заявленным требованиям, и не всегда нефтяные компании отражают в чеках, топливо какого класса они продают, не всегда заявленное топливо соответствует тому качеству, которому оно должно соответствовать», - пояснил Голомолзин. В случае выявления несоответствия продаваемого топлива, против владельцев АЗС будут применяться меры, установленные КоАП РФ и предусмотренные антимонопольным законодательством в части недобросовестной конкуренции. «Если какая-то из АЗС продает топливо и говорит, что это топливо высокого качества, а фактически продает топливо, этим требованиям не соответствующее, то она вводит в заблуждение потребителей, и имеют место неравные условия конкуренции на рынке. Такого рода нарушения мы договорились совместно выявлять и пресекать», - заключил А.Голомолзин.