Тагильчане попросили мэра помочь разобраться с двойными квитанциями

Как отметили в пресс-службе администрации, жители не на шуткуобеспокоены, совсем недавно им пришлось пройти через судебныеразбирательства по поводу выбора управляющей компании, и вот историяповторяется. В платежном документе значится организация под названием«Жилфонд». На каком основании она действует, и кто за ней стоит, -помочь разобраться в этом люди просят главу города.