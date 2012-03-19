Тагильчане попросили мэра помочь разобраться с двойными квитанциями
19 марта 2012, 11:12Общество
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В дома № 54 по Черноисточинскому шоссе и № 70 по улице Дружинина стали приходить двойные квитанции на оплату коммунальных услуг. Об этом жильцы дома сообщили главе города Валентине Исаевой в ходе горячей линии.
Как отметили в пресс-службе администрации, жители не на шуткуобеспокоены, совсем недавно им пришлось пройти через судебныеразбирательства по поводу выбора управляющей компании, и вот историяповторяется. В платежном документе значится организация под названием«Жилфонд». На каком основании она действует, и кто за ней стоит, -помочь разобраться в этом люди просят главу города.
Валентина Исаева отметила, что это уже не первые сигналы, ситуация требует рассмотрения с привлечением прокуратуры.
Ситуацияс двойными квитанциями не единична. Как сообщалось ранее, жильцам дома №18 по пр. Вагоностроителей также приходят по две квитанции– отуправляющей компании «Жилсервис» и ТСЖ, организованного одной из жительниц дома.
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