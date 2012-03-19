Тагильские борцы за экономическую безопасность и противодействие коррупции отметили 75-летие службы

Алексей Николаевич поздравил руководителей и оперативных сотрудников теперь уже отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. А начальник отдела по работе с личным составом Ольга Аржникова озвучила приказ начальника управления о поощрении сотрудников ОЭБ и ПК за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые высокие результаты в службе.

В связи с празднованием юбилея объявлены благодарности сотрудникам подразделения, а также сняты дисциплинарные взыскания. Ольга Васильевна пожелала обновленному коллективу подразделения по экономической безопасности, чтобы удельный вес благодарностей и в праздничных приказах, и в повседневной жизни был гораздо весомее, чем количество дисциплинарных взысканий, чтобы меньше было нарушений, а работа – добросовестной и успешной.