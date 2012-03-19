В 2012 году в программу «1000 дворов» вложат 300 млн рублей

Для участия в программе на общем собрании жильцов должно быть приняторешение об этом. Кроме того, доля софинансирования областного проектадолжна составить не менее 5%. Либо жильцы данного двора должны самиучаствовать в проекте, например, в уборке мусора, расчистке площадки сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйстваСвердловской области Николай Смирнов.