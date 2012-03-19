В 2012 году в программу «1000 дворов» вложат 300 млн рублей
19 марта 2012, 14:39Общество
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В Свердловской области на реализацию программы «1000 дворов» в 2012 году будет выделено из областного бюджета около 300 млн. рублей, кроме того, будут привлечены средства самих свердловчан, сообщает JustMedia.ru.
Для участия в программе на общем собрании жильцов должно быть приняторешение об этом. Кроме того, доля софинансирования областного проектадолжна составить не менее 5%. Либо жильцы данного двора должны самиучаствовать в проекте, например, в уборке мусора, расчистке площадки сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйстваСвердловской области Николай Смирнов.
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