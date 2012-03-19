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В 2012 году в программу «1000 дворов» вложат 300 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В 2012 году в программу «1000 дворов» вложат 300 млн рублей

19 марта 2012, 14:39Общество
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