В Нижнем Тагиле появится «Новое телевидение»
19 марта 2012, 08:20ОбществоОльга
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Первые передачи тагильчане увидят уже в конце марта – в начале апреля. Студия телевидения «Новое» будет местными, нижнетагильскими передачами дополнять эфир телеканала ОТВ. Для этого по будням «Новому» телевидению предоставят время с 18.00 до 18.30.
Со вторника по пятницу команда журналистов будет рассказыватьтагильчанам новости. Каждый выпуск – по 7 минут, без диктора, в формате,очень напоминающем радийный. Выпуски новостей так и будут называться:«Только факты. Нижний Тагил». После новостей – «Факты в лицах». Этообсуждение одного из интересных событий с гостем в студии. И затемповтор блока новостей, рассказывает руководитель проекта «Студиятелевидения «Новое» Виктор Зайцев.
А эфир в понедельник будет занят программой, где журналисты подведутитоги прошедшей недели. Причём кроме репортажей также будут приглашать встудию интересных гостей.
А вот для прогнозов погоды выбрана калька телеканала «Культура».Обещания синоптиков будут иллюстрировать картинами нижнетагильскиххудожников.
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