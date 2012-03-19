В Нижнем Тагиле появится «Новое телевидение»

Со вторника по пятницу команда журналистов будет рассказыватьтагильчанам новости. Каждый выпуск – по 7 минут, без диктора, в формате,очень напоминающем радийный. Выпуски новостей так и будут называться:«Только факты. Нижний Тагил». После новостей – «Факты в лицах». Этообсуждение одного из интересных событий с гостем в студии. И затемповтор блока новостей, рассказывает руководитель проекта «Студиятелевидения «Новое» Виктор Зайцев.