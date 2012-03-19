В России установят дорожные знаки с солнечными батареями

Их установка началась в конце прошлого года. По информации ГИБДД, изучать, как повлияло нововведение на аварийность на перекрестках, планируется как минимум полгода, то есть до лета. Госавтоинспекция уже подготовила ряд предложений об изменении стандартов ГОСТ для пешеходных переходов. Помимо установки светодиодных знаков, ведомство предлагает раскрашивать пешеходные переходы в желто-белый цвет. В документе отмечается, что появление такой разметки позволило с начала года снизить до нуля аварийность на нескольких «зебрах» в Белгородской и Ярославской областях.