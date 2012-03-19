В России установят дорожные знаки с солнечными батареями
19 марта 2012, 09:50ОбществоРОман БОТов
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ГИБДД России подготовила предложения по повышению безопасности пешеходных переходов. Одной из идей Госавтоинспекции стала установка на дорогах страны пешеходных знаков со светодиодами, работающими от солнечных батарей, говорится в сообщении на сайте ведомства. В настоящее время светодиодные дорожные знаки работают в Москве, а также в ряде регионов России, например, в Екатеринбурге и Липецке.
Их установка началась в конце прошлого года. По информации ГИБДД, изучать, как повлияло нововведение на аварийность на перекрестках, планируется как минимум полгода, то есть до лета. Госавтоинспекция уже подготовила ряд предложений об изменении стандартов ГОСТ для пешеходных переходов. Помимо установки светодиодных знаков, ведомство предлагает раскрашивать пешеходные переходы в желто-белый цвет. В документе отмечается, что появление такой разметки позволило с начала года снизить до нуля аварийность на нескольких «зебрах» в Белгородской и Ярославской областях.
Фото ГИБДД России
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