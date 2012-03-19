В Шанхае автомобильный номер стоит дороже самого авто

На проводившемся в воскресенье мартовском аукционе, где количество заявок превысило 24 тысячи, средняя цена за номер составила 9,3 тысячи долларов, что сравнимо со стоимостью подержанного авто эконом-класса. Сложившаяся ситуация вызвала достаточно острую критику общественности, недовольной тем, что машина становится атрибутом исключительно обеспеченной части населения. Однако городские власти подтвердили, что не намерены отказываться от действующей уже много лет схемы распределения автомобильных номеров. Шанхай является единственным городом в Китае, где действует подобная аукционная схема. Например, в Пекине, также ограничивающем количество выдаваемых номеров, они распределяются по принципу лотереи, что в большей степени отвечает представлениям общества о социальной справедливости.