Вокруг антиоппозиционного фильма НТВ «Анатомия протеста» разгорелся скандал

Фильм вызвал бурную реакцию: его подвергли обструкции в соцсетях,пользователи Twitter вывели в топ российских трендов хэштег «#НТВлжет»,в пятницу на сайт телекомпании была организована DDoS-атака, пишет Утро.ru .

Вчера, в воскресенье 18 марта, телеканал повторилпоказ нашумевшего фильма. В этот же день у телецентра «Останкино»прошел несанкционированный митинг «Похороны честного телевидения».На него пришли несколько сотен человек. Участники акции поставилинебольшой плакат с надписью: «НТВ, выплати мне деньги за Болотную». Людивозложили к нему цветы и пачки с печеньем, сообщает РИА Новости.