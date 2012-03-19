Вокруг антиоппозиционного фильма НТВ «Анатомия протеста» разгорелся скандал
В четверг вечером телеканал НТВ показал спецвыпуск программы «ЧП. Расследование» — фильм «Анатомия протеста», разоблачающий борцов за честные выборы. В нем утверждается, что оппозиция за деньги собирала «массовку» для многотысячных митингов на Болотной площади и проспекте Сахарова.
Фильм вызвал бурную реакцию: его подвергли обструкции в соцсетях,пользователи Twitter вывели в топ российских трендов хэштег «#НТВлжет»,в пятницу на сайт телекомпании была организована DDoS-атака, пишетУтро.ru.
Вчера, в воскресенье 18 марта, телеканал повторилпоказ нашумевшего фильма. В этот же день у телецентра «Останкино»прошел несанкционированный митинг «Похороны честного телевидения».На него пришли несколько сотен человек. Участники акции поставилинебольшой плакат с надписью: «НТВ, выплати мне деньги за Болотную». Людивозложили к нему цветы и пачки с печеньем, сообщает РИА Новости.
В ходеакции были задержаны координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов,сопредседатель незарегистрированной Партии народной свободы (ПАРНАС)Борис Немцов и другие представители оппозиции.
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