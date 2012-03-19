Выставка об участии Демидовых в войне 1812 года открылась в музее- заповеднике
О роли уральцев в победе в Отечественной войне 1812 года тагильчане смогут узнать на выставке «Недаром помнит вся Россия», которая открылась в выставочных залах Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».
На Урале было сформировано несколько полков, сражавшихся в рядах русскойармии в 1812 году. Непосредственное участие в военных действияхпринимали владельцы тагильских заводов.
В 1812 г. Николай Никитич Демидов на свои средства сформировал 1-й егерский полкМосковского ополчения и стал его шефом. Вместе со своим 14-летним сыномПавлом он участвовал в сражениях, в том числе при Бородино. За своиподвиги он был награжден орденами и медалями, -- рассказали в отделеинформации музея-заповедника.
На выставке представлены старинное оружие, армейская хоругвь Московскогоополчения, форма ратника Демидовского полка, ордена, портретыполководцев и героев Отечественной войны 1812 года, документы и книги,посвященные этим событиям.
Выставка расположена по адресу: пр. Ленина, 1 (бывшее здание Горсовета).
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