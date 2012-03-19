Выставка об участии Демидовых в войне 1812 года открылась в музее- заповеднике

На Урале было сформировано несколько полков, сражавшихся в рядах русскойармии в 1812 году. Непосредственное участие в военных действияхпринимали владельцы тагильских заводов.

В 1812 г. Николай Никитич Демидов на свои средства сформировал 1-й егерский полкМосковского ополчения и стал его шефом. Вместе со своим 14-летним сыномПавлом он участвовал в сражениях, в том числе при Бородино. За своиподвиги он был награжден орденами и медалями, -- рассказали в отделеинформации музея-заповедника.