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Выставка об участии Демидовых в войне 1812 года открылась в музее- заповеднике
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выставка об участии Демидовых в войне 1812 года открылась в музее- заповеднике

19 марта 2012, 08:38Общество
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