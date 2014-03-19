Акция ко дню открытия фотостудии
19 марта 2014, 22:30ОбществоОльга
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Рады Вам сообщить новый адрес фотостудии «Качели»: ул .К.Маркса,34 (перекресток ул.К.Маркса-Пархоменко).
Рады Вам сообщить новый адрес фотостудии «Качели»: ул .К.Маркса,34 (перекресток ул.К.Маркса-Пархоменко). Открытие состоялось 15 марта в 12:00. Директор фотостудии Ольга Веселова поздравила своих коллег и гостей с открытием. Пришли клиенты, партнеры, коллеги и самые близкие люди…Каждый смог подобрать теплые слова и поздравить коллектив фотостудии «Качели» с замечательным праздником. Каждому гостю вручили памятный сувенир, фото на память, а также купон на скидку 20% на все услуги фотостудии в честь открытия.
Всем желающим сделать фотосессию в честь открытия фотостудии скидка 20%.
Сроки действия акции с 15.03.2014 до 29.03.2014
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