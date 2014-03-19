Евгений Куйвашев отменил «экологическую встречу» в Невьянске
19 марта 2014, 09:30Общество
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Некоторое время назад городской портал TagilCity.ru сообщал о том, что губернатор Свердловской области намерен провести деловое совещание по поводу проблемных точек региона. Местом встречи анонсировался город Невьянск, близ которого артель «Нейва» намерена добывать золото путем выщелачивания.
Все свердловские активисты (из Нижнего Тагила, из Первоуральска и др.) намеревались принять участие в заседании, однако стало известно, что Евгений Владимирович отказался от всех встреч на Урале.
Сообщается, что губернатор будет принимать участие в очередном федеральном совещании в столице России. Однако издание ura.ru цитирует источники в администрации президента:
Главы субъектов разъезжаются уже сегодня вечером, после послания президента Федеральному Собранию. На завтрашнее утро совещаний с участием вашего губернатора не запланировано. Так что предположение одно: ваш Евгений Владимирович собирается на какую-то совсем сверхсекретную встречу.
На какой день будет перенесено обещанное собрание - не сообщается.
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