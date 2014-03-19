Евгений Куйвашев отменил «экологическую встречу» в Невьянске

Все свердловские активисты (из Нижнего Тагила, из Первоуральска и др.) намеревались принять участие в заседании, однако стало известно, что Евгений Владимирович отказался от всех встреч на Урале.

Сообщается, что губернатор будет принимать участие в очередном федеральном совещании в столице России. Однако издание ura.ru цитирует источники в администрации президента:

Главы субъектов разъезжаются уже сегодня вечером, после послания президента Федеральному Собранию. На завтрашнее утро совещаний с участием вашего губернатора не запланировано. Так что предположение одно: ваш Евгений Владимирович собирается на какую-то совсем сверхсекретную встречу.

На какой день будет перенесено обещанное собрание - не сообщается.