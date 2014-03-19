Картографы перекрашивают Крым в цвет России

19 марта 2014 года в специализированном издательстве «Ди-Эм-Би» начато производство карт, на которых Крым является частью России.

Как сообщают «Известия», уже готовы макеты. Карты, учитывающие новые геополитические реалии, должны поступить в продажу через пару недель. Специалисты издательства ожидают увеличения спроса на новые версии глобусов и карт приблизительно в 2 раза.

В компании «Атлас-принт» не разделяют такого оптимизма и не спешат начинать работу над новыми картами - сначала необходимо распродать остатки.

В издательстве «Просвещение» - официальном поставщике карт для учебных заведений предпочитают не спешить и дождаться официального письма из Росреестра о необходимости внести изменения в продукцию.