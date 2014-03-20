Lotus задумал делать спорткары титановыми
Компания Lotus совместно с британской фирмой Caged Laser Engineering разработала и применила на спорткаре Exige S задний подрамник, полностью изготовленный из титана. Появление детали стало частью программы по изучении возможностей использования титана в шасси автомобилей. Об этом пишет Autocar со ссылкой на инженера британской марки Джона Сэллорса.
По словам Сэллорса, сейчас титановый подрамник установлен на тестовый автомобиль. Его испытания должны начаться на следующей неделе. Инженер отметил, что в компании убедились в возможности использования подобной технологии, однако ее применение «Лотусом» в серийном производстве пока еще находится под вопросом.
Идея внедрить титан в конструкцию спорткара родилась у Lotus в марте 2013 года, когда британская компания Ariel Motor объявила, что начинает разработку титанового шасси для своего спорткара Atom. Результатом шестимесячной работы «Лотуса» с Caged Laser стало изготовление подрамника, который весит всего 18 килограммов — на 36 процентов меньше аналогичной стальной детали Exige S. Кроме того, жесткость элемента на кручение возросла на 19 процентов.
Спорткар Lotus Exige S был представлен в 2011 году на Франкфуртском автосалоне. Масса модели составляет всего 1080 килограммов. Она оснащается 350-сильным шестицилиндровым двигателем Toyota и шестиступенчатой механической коробкой передач. С нуля до ста километров в час такой автомобиль ускоряется за четыре секунды. Максимальная скорость - 274 километра в час.