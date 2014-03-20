Lotus задумал делать спорткары титановыми

По словам Сэллорса, сейчас титановый подрамник установлен на тестовый автомобиль. Его испытания должны начаться на следующей неделе. Инженер отметил, что в компании убедились в возможности использования подобной технологии, однако ее применение «Лотусом» в серийном производстве пока еще находится под вопросом.

Идея внедрить титан в конструкцию спорткара родилась у Lotus в марте 2013 года, когда британская компания Ariel Motor объявила, что начинает разработку титанового шасси для своего спорткара Atom. Результатом шестимесячной работы «Лотуса» с Caged Laser стало изготовление подрамника, который весит всего 18 килограммов — на 36 процентов меньше аналогичной стальной детали Exige S. Кроме того, жесткость элемента на кручение возросла на 19 процентов.