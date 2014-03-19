«Любуйтесь гости, какие тагильчане - свиньи!». Жители частного сектора погрязли в мусоре (ФОТО)

Так, с весьма интересным вопросом в редакцию TagilCity.ru обратилась Алла Шмакова, жительница частного сектора, что на Старой Гальянке. Вот что сообщает пользовательница:

В субботу, 15 марта 2014 года, придя к месту сбора мусора на улице Соревнования Ленинского района, я наблюдала весьма печальную картину: стоявший ранее контейнер для сбора мусора отсутствовал, но на его месте образовалась большая куча пакетов. До сегодняшнего дня все жители окрестных улиц ждали чудесного возвращения пропажи, но, к сожалению, чуда не случилось. А между тем, гора мусорных пакетов растет, как на дрожжах. Разгулявшийся ветер разносит отходы жизнедеятельности по округе. И все это безобразие в самом центре Старой Гальянки, возле одной из самых крупных транспортных артерий нашего города - Черноисточинского шоссе. Любуйтесь гости, какие тагильчане - свиньи!

Кроме того, Алла Александровна предоставила фотографии:

Рассуждая об этой теме, стоит вспомнить недавнее совещание, на котором под руководством Сергея Носова отчитались глав районных администраций. Тогда были названы практически все микрорайоны нашего города, где в планах – установка мусорных контейнеров на территории нашего города. Кроме того, чиновники выяснили, что вывоз мусора с частного сектора – это убыточная деятельность. Было принято решение пересмотреть вопрос организации деятельности, опираясь на опыт Невьянска, где не так давно была успешно реализована «санитарная реформа».

Однако и самим тагильчанам стоит понимать, что именно от них зависит степень загрязнения территорий. TagilCity.ru будет следить за развитием событий, кроме того, мы обратимся к ответственным службам.

С другой стороны, недостаток специальных мест для вывоза мусора «мусорщиков» совершенно не оправдывает. Легко предположить, что не будь у них сантехники в наличии, они использовали бы в этих целях любое свободное помещение? Именно поэтому с грязнулями нужно бороться не менее жестко, чем с мусоросборщиками, которые забывают о своих прямых обязанностях.