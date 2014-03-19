Nissan Terrano поступит в продажу летом 2014 года

Nissan Terrano можно назвать братом-близнецом популярного в нашей стране Renault Duster. Новичок построен на одной платформе с Duster, да и многие комплектующие у них схожи. Правда, внешностью братья все-таки отличаются. Передняя часть Terrano полностью ниссановская: решетка радиатора, фары и форма капота очень смахивают на дизайн X-Trail. Сзади Terrano легче спутать с Duster, но лишь с первого взгляда. Форма задних фонарей и бампера все же отличаются.