Nissan Terrano поступит в продажу летом 2014 года
На стоянке готовой продукции завода Автофрамос в Москве замечен новый Nissan Terrano. Снимок был размещен на сайте Клуба Nissan Terrano.Известно, что экспериментальные партии новго Terrano начали собирать на Автофрамосе еще летом прошлого года.
И похоже, что ниссановцы уже готовы к серийному выпуску кроссовера.
Nissan Terrano можно назвать братом-близнецом популярного в нашей стране Renault Duster. Новичок построен на одной платформе с Duster, да и многие комплектующие у них схожи. Правда, внешностью братья все-таки отличаются. Передняя часть Terrano полностью ниссановская: решетка радиатора, фары и форма капота очень смахивают на дизайн X-Trail. Сзади Terrano легче спутать с Duster, но лишь с первого взгляда. Форма задних фонарей и бампера все же отличаются.
Интерьер у Nissan Terrano собственный. Абсолютно другая передняя панель, новый блок управления аудиосистемой на центральной консоле, руль, аглавное, качество отделочных материалов (Duster таким не может похвастаться). Силовые установки для Terrano, вероятнее всего, перекочуют с Duster: два бензиновых мотора объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью 102 л.с. и 135 л.с. соответственно, и 90-сильный 1,5-литровый дизельный двигатель.