Онлайн-игры: браузерные и клиентские

Кричащие цвета, не слишком харизматичные герои, озвучивание, которое приведет в уныние любого ребенка – в архивах есть считанные единицы действительно запоминающихся проектов, сделанных не наспех, а со всевозможной тщательностью. Но если обычного мальчика-школьника еще можно усадить за виртуальные гонки или отправить его решать компьютерные головоломки, то компьютерные развлечения для девочек, к сожалению, зачастую ограничивались лишь банальным переодеванием принцесс и кукол из платья в платье, а также уходом за пони, кошечкой или щенком. Невзирая на это, мы все же отыскали несколько интересных развлечений на просторах Интернета, которые наверняка повеселят девичью аудиторию. В разделе http://gametarget.ru/feature/brauzernyie-igryi-dlya-devochek/ перечислено много неплохих творений как отечественных, так и зарубежных фирм. Остановимся на некоторых из них подробнее.

Фермерские обязанности и маленькие радости

Милым на вид и при этом не требующим дополнительных финансовых «вливаний» стал проект «Ферма Джейн», увлекаясь которым, девочки поймут основные принципы сельского хозяйства и животноводства, что немаловажно для городских детей, знающих о дойке и выпасе коров лишь по картинкам в книжках. Эта забава явно стимулирует к развитию коммерческой жилки у ребенка: юной владелице фермы придется не только восстанавливать свое имение буквально из руин, но и обучаться бухгалтерским навыкам, ветеринарным умениям, а также постигать агрономию и прочие науки, незаслуженно проигнорированные в школе. Можно поспорить о том, насколько действенными окажутся онлайн-игры, браузерные они или нет, в нелегком деле воспитания, но пока что статистика по посещаемости этого проекта говорит, что девочки оказываются способными ученицами и быстро начинают обзаводиться всем необходимым инвентарем.

Кто сказал, что девочка не может быть градостроителем?

«Гномоград» - это совсем иной проект, развивающий стратегическое мышление и позволяющий узнать тот алгоритм, по которому существует большой город, и тонкости управления его обитателями. Особенно рекомендуется новинка тем участницам, которые уже испробовали Sims City, но родители сочли, что эта забава чересчур «взрослая» для девочек младшего возраста. Это куда более наивная и очаровательная разработка, которая не вызовет никаких вопросов со стороны старших. Достаточно сказать, что дети Европы и Америки также с удовольствием открыли для себя зеленый и уютный город, над которым нужно усердно трудиться, чтобы добиться его процветания.

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